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Минфин РФ с 7 августа увеличит покупку валюты/золота до 6,5 млрд руб. в день

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 5,4 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114,23 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 августа по 4 сентября 2026 года увеличит покупку валюты до 5,92 млрд рублей в день (с 7 июля покупки составляли 4,82 млрд рублей в день).

Минфин РФ покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с момента возобновления операций 8 мая после двухмесячного перерыва. В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. Сразу после возобновления объем ежедневных покупок составлял эквивалент 5,8 млрд рублей, с 5 июня объем увеличился до 9,9 млрд рублей в день.

В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.

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