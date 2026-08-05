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Объем торгов золотом на МосБирже в июле вырос в 1,9 раза, до 44,3 т

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Объем сделок с золотом на Московской бирже в июле 2026 года составил 44,3 тонны (28,6 тонны пришлись на своп-сделки, а 15,7 тонны - на спотовые операции) на 449 млрд рублей, сообщила биржа.

В натуральном выражении показатель вырос по сравнению с июлем прошлого года в 1,9 раза, в стоимостном - в 2,3 раза.

Объем торгов серебром составил 75,9 тонны на 10,9 млрд рублей, палладием - 0,4 тонны на 1,2 млрд рублей, платиной - 0,2 тонны на 706 млн рублей. В натуральном выражении по отношению к июлю 2025 года объем торгов серебром вырос в 12,7 раза, палладием - в 3,3 раза, платиной - в 2 раза. В денежном эквиваленте - в 14 раз, 3,4 раза и 2,3 раза соответственно.

Совокупный объем сделок с драгметаллами в основном режиме торгов на Московской бирже в июле 2026 года увеличился в 2,3 раза и составил 461,9 млрд рублей.

Общее количество сделок на этом рынке выросло на 87%, до 286,6 тыс. штук.

Московская биржа
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