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Brent подорожала до $80,5 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нефть начала умеренно дорожать днем в среду, восстанавливаясь после двухдневного падения котировок.

К 14:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,1 (1,39%), до $80,46 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,43 (0,57%), до $76,2 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% и завершили торги на минимумах за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре достичь соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Госсекретарь США Марк Рубио позднее заявил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет, однако выразил надежду, что компромисс будет достигнут в ближайшее время.

"Главный вопрос, по-видимому, заключается в том, будет ли Иран и дальше настаивать на контроле над этим водным путем, и будут ли США стоять на своем и стараться не допустить такого развития событий", - написали аналитики IG.

Хуситы атаковали ракетами нефтяной танкер из Саудовской Аравии в северной части Красного моря, сообщил военный представитель движения Яхья Сари. Он отметил, что операция была проведена в рамках формулы "блокада за блокаду".

"С учетом последней на данный момент атаки общее количество саудовских нефтяных танкеров, по которым наши войска нанесли удары с начала морской блокады 22 июля, достигло восьми", - заявил он.

Американский институт нефти сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее.

API Brent WTI Иран США Минэнерго Ормузский пролив
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