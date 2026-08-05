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В Узбекистане планируют ввести рейтинг эмитентов ценных бумаг

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана разработало положение о рейтинге эмитентов ценных бумаг. Проект документа опубликован для обсуждения.

Согласно положению, эмитенты будут оцениваться на основе степени прозрачности, соблюдения законодательства о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и о защите акционеров.

Вести рейтинг будет НАПП как регулятор рынка капитала.

Информация о рейтинге будет публиковаться на Едином портале корпоративной информации (ЕПКИ) ежеквартально.

Для рейтингов, рассчитываемых на базе годовой отчетности, устанавливается крайний срок - 20 июля года, следующего за отчетным. Исключения делаются для случаев, когда на годовом собрании акционеров компании не был достигнут кворум.

При расчете рейтинга НАПП планирует учитывать 7 видов нарушений, с начислением штрафных баллов за каждое: нарушение сроков подачи отчетности (15 баллов); нераскрытие существенных фактов (15 баллов); невыполнение обязательств, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам (10 баллов); предоставление неверной информации (10 баллов); нарушения корпоративных норм, в том числе порядка проведения собраний управляющих органов (10 баллов); обоснованные жалобы на допущенные нарушения (5-10 баллов в зависимости от их числа); невыполнение предписаний или решений регулятора (30 баллов).

Категория эмитента в рейтинге будет зависеть от количества штрафных баллов: A - 10 баллов и менее, B - от 15 до 25, C - от 50 до 60, D от 65 до 100 баллов.

Категория A указывает на полное соблюдение норм компанией, B - на небольшое число нарушений, C - наличие системных проблем в раскрытии данных и соблюдении других требований, D - грубые нарушения, включая невыплату дивидендов и предоставление ложных сведений.

В зависимости от категории регулятор сможет применять различные меры воздействия с учетом потенциального вреда для инвесторов.

Компании, имеющие рейтинг B, получат через личный кабинет на ЕПКИ предупреждение с запросом принять профилактические меры. Для эмитентов рейтинга C возможны отказы в регистрации выпусков ценных бумаг и ограничения на публикацию данных на ЕПКИ. В случае компаний в категории D агентство может приостановить обращение ценных бумаг или потребовать досрочного погашения облигаций.

Узбекистан НАПП
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