ФАС рассмотрела в I полугодии 21,6 тыс. жалоб в сфере закупок

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в I полугодии 2026 года рассмотрела по существу 21,65 тыс. жалоб в сфере закупок, говорится в сообщении службы.

Всего в отчетном периоде в ФАС поступило 26,2 тыс. жалоб, что на 2,4% больше аналогичного показателя 2025 года. По результатам рассмотрения большей их части (21,6 тыс.) обоснованными было признано только 7,3 тыс. жалоб.

"Увеличение количества поступивших жалоб в ФАС России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года свидетельствует о росте активности участников в сфере закупок, - говорится в сообщении службы. - Несмотря на рост общего числа поступивших жалоб, доля обоснованных жалоб сократилась на 7,6%. Это свидетельствует о повышении уровня квалификации заказчиков, в том числе в части формирования документации о закупке".

По результатам рассмотрения жалоб и проведения контрольных мероприятий ФАС выдала 6,8 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по фактам нарушений служба возбудила 13 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 11,9 тыс. постановлений о назначении штрафов на общую сумму 36,4 млн рублей.

Кроме того, в I полугодии ФАС приняла 6,9 тыс. решений о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП - поставщики, включенные в этот реестр, не могут принимать участие в госзакупках и закупках госкомпаний). В большинстве случаев (83,1%) основной причиной включения информации о поставщике в РНП остается расторжение контракта.

Как сообщалось, в 2025 году ФАС рассмотрела по существу 41,8 тыс. жалоб от участников закупок (всего в службу поступило 51,5 тыс. жалоб против 39,2 тыс. жалоб в 2024 году). Также в прошлом году служба провела 15,6 тыс. проверок, в ходе которых изучила 30,7 тыс. закупочных процедур.

По результатам рассмотрения жалоб и проведения проверок ФАС выдала в 2025 году 14,3 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений (11,2 тыс. предписаний годом ранее). В целом по фактам нарушений в области госзакупок ФАС возбудила в 2025 году 31,7 тыс. административных дел, по результатам рассмотрения которых было выдано 22 тыс. постановлений о назначении наказания в виде предупреждения и 7 тыс. постановлений о наложении штрафов на общую сумму 141,9 млн рублей.