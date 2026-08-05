Неизвестность в части бюджета не позволяет ЦБ уверенно говорить о скором допснижении ставки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России на заседании в июле.

ЦБ тогда рассматривал две опции решений по ставке: сохранить ее на уровне 14,25% или снизить на 25 базисных пунктов, до 14% годовых.

Различия позиций участников заседания, отмечает ЦБ, касались сроков снижения: одни сторонники выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие - за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметного обсуждения не получило, подчеркнул Банк России.

Большинство участников, выступавших за снижение ставки на 25 б.п., предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений, говорится в резюме. "Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется. Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает ЦБ.

Также приверженцы шага в 25 б.п. отмечали ограниченное влияние бюджетного импульса на устойчивую инфляцию в текущем году. Так, несмотря на активное исполнение бюджетных расходов в первом полугодии, устойчивое инфляционное давление во втором квартале оставалось в диапазоне 4-5% (с сезонной корректировкой в годовом выражении). Это могло указывать на то, что дополнительное влияние бюджетной политики на спрос пока в значительной мере компенсировалось сдерживающим влиянием денежно-кредитной политики.

Более плавное снижение ключевой ставки может потребоваться и с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте. В связи с этим диапазон средней ключевой ставки повышен был до 14,5-14,6% годовых в 2026 году и до 10,5-12,5% в 2027 году.

Участники отметили, что более медленное, чем предусмотрено действующими бюджетными проектировками, сокращение структурного первичного дефицита означает больший бюджетный импульс и требует большей осторожности при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. "Исполнение расходов в первом полугодии шло выше прошлогодней траектории и исторической нормы. Уточненная траектория снижения структурного первичного дефицита до нулевого уровня к 2029 году пока не определена правительством. При подготовке среднесрочного прогноза и принятии решения участники исходили из его плавного сокращения с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. Эти предпосылки будут уточнены после публикации новых бюджетных проектировок", - говорится в резюме обсуждения.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.