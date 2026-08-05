ЦБ РФ прогнозирует ускорение годовой инфляции по итогам сентября до 6,3%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России по итогам сентября составит 6,3%, следует из комментария к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России.

ЦБ прогнозирует ускорение инфляции в III квартале с сезонной корректировкой в аннуализированном выражении на уровне 7,0% против 5,0% во II квартале.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6,0-7,0% с 4,5-5,5% ранее.

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