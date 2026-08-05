ЦБ ожидает замедления роста ВВП РФ в III квартале до 0,5% г/г с 0,8% во II квартале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2026 года оценивается на уровне 0,8% в годовом выражении, в III квартале ожидается замедление роста до 0,5%, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (сам прогноз был опубликован 24 июля по итогам совета директоров ЦБ).

Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ во II квартале на 0,9% в годовом выражении. Росстат опубликует первую оценку по II кварталу 12 августа.

"Во II квартале 2026 динамика ВВП (+0,8% г/г) складывалась вблизи предыдущего прогноза Банка России (+0,9% г/г). Оперативные данные указывают на замедление экономической активности в июле 2026 года, в III квартале 2026 закладывается более сдержанный рост экономики (+0,5% г/г)", - отмечается в комментарии к прогнозу.

Как сообщалось, в I квартале 2026 года, ВВП РФ в годовом выражении, по оценке Росстата, снизился на 0,2%.

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста ВВП РФ на 2026 год до 0,0 - 1,0% с 0,5-1,5%. "Прогноз понижен в том числе ввиду временного снижения производственных мощностей в отдельных отраслях экономики. В дальнейшем (в 2027-2029 годах - ИФ) рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска: 1,5-2,5%", - говорится в комментарии ЦБ к прогнозу.