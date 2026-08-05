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РФ в I полугодии экспортировала на Филиппины более 14 тыс. т мясной продукции на $34 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - РФ, в этом году начавшая поставки мясной продукции на рынок Филиппин, в первом полугодии экспортировала ее более 14 тыс. тонн на сумму свыше $34 млн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на руководителя Илью Ильюшина.

Речь идет об отгрузках свинины, говядины, курятины и индейки. Год назад поставок этой продукции не было.

"Российские компании заинтересованы в дальнейшем развитии экспорта мяса в эту страну, прежде всего свинины, по объему импорта которой Филиппины уже входят в десятку мировых покупателей", - отметил глава "Агроэкспорта", принявший участие в отраслевом мясном форуме, который организовала ассоциация переработчиков мяса Филиппин (PAMPI).

По его словам, российские производители готовы выстраивать взаимодействие, расширять присутствие и налаживать долгосрочные контакты с филиппинскими партнерами.

На встречах с филиппинскими компаниями российская делегация представила производственные возможности и экспортный потенциал отечественной мясной отрасли, смогла детально обсудить ситуацию на филиппинском рынке, особенности спроса, вопросы логистики, хранения и осуществления платежей, а также познакомиться с потенциальными партнерами.

"Агроэкспорт" сообщил, что в 2025 году Филиппины закупили на зарубежных рынках свинины и свиных субпродуктов на сумму свыше $1,2 млрд, говядины и субпродуктов - более чем на $700 млн, мяса птицы и субпродуктов - на $570 млн.

Россия получила право на поставки говядины на филиппинский рынок в апреле 2025 года, в июле прошлого же года были сняты ограничения на поставку российского мяса птицы, в декабре Филиппины разрешили поставки российской свинины.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, при благоприятных условиях поставки только свинины из РФ на Филиппины в 2026 году могут составить не менее 35-40 тыс. тонн. На 2027 год можно поставить задачу выйти на 70-80 тыс. тонн, говорил он.

Агроэкспорт Филиппины
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