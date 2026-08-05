Банк России отметил рост доли реструктурированных ссуд в июне-июле

Но в целом регулятор считает качество кредитного портфеля приемлемым

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит рост доли реструктурированных ссуд за последние два месяца, но в целом считает качество кредитного портфеля приемлемым, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам июльского заседания совета директоров.

"Качество кредитного портфеля оставалось приемлемым. Большинство компаний были прибыльными и продолжали стабильно обслуживать кредиты. При этом снижение ключевой ставки в предыдущие 12 месяцев уменьшало процентные расходы заемщиков, поскольку около двух третей корпоративного кредитного портфеля выдано по плавающим ставкам", - сообщается в резюме.

В то же время ЦБ отмечает, что у отдельных заемщиков с высокой долговой нагрузкой наблюдалось ухудшение финансового положения. В июне-июле выросла доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле.

В сегменте малого и среднего бизнеса дефолтность несколько снизилась, чему способствовали более строгие требования банков к качеству заемщиков при выдаче кредитов в 2025-2026 годах.

В розничном кредитовании под влиянием макропруденциальных мер качество новых выдач улучшилось, а доля проблемных кредитов стабилизировалась.

Банковский сектор в целом сохранял устойчивость, в том числе благодаря накопленному запасу капитала, отмечает ЦБ.