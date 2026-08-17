S&P повысило рейтинг Таджикистана до "B+" со "стабильным" прогнозом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана в иностранной и местной валюте с "B" до "B+" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

Одновременно S&P подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной и местной валюте на уровне "B" и пересмотрело оценку перевода и конвертируемости до "B+".

"Повышение прогноза отражает более высокий уровень доходов, достигнутый Таджикистаном. Быстрый экономический рост (в среднем 8,5% в 2021-2025 годах) и более сильные валютные курсы, подкреплены профицитом текущего счета. Хотя мы ожидаем замедления роста в ближайшие годы, он останется выше, чем у стран-аналогов. Наш прогноз предполагает рост реального ВВП в среднем на 6,2% в 2026-2029 годах", - говорится в пресс-релизе.

"Стабильный" прогноз по рейтингу отражает ожидания стабильной бюджетной дисциплины и оценку дефицита бюджета на уровне 2,5% ВВП в течение ближайших лет.

По прогнозу, внешняя позиция Таджикистана в этом году останется более сильной, чем ожидалось ранее, с учетом относительно крепкого курса российского рубля и объема денежных переводов от трудовых мигрантов из России, которые в прошлом году достигли 60% ВВП Таджикистана. Этот фактор обеспечит значительный профицит текущего счета - на уровне 9,5% ВВП в 2026 году против 17,7% ВВП в 2025 году.

Между тем, агентство ожидает, что в последующие годы объем денежных переводов таджикских трудовых мигрантов будет падать, в связи с чем профицит текущего счета в 2027 году снизится до 0,9% ВВП, а с 2028 года сальдо счета станет отрицательным на уровне более 4% ВВП с учетом значительных объемов импорта. Снижение денежных переводов также замедлит высокий темп роста экономики страны из-за последующего падения потребления в частном секторе и снижения спроса на недвижимость. В результате, рост ВВП может замедлиться до уровня 5% в 2028 году с 8,4% в 2025 году.

В текущей ситуации значительный объем денежных переводов способствовал также росту международных резервов Таджикистана, которые (по данным S&P) достигли рекордных $6,8 млрд на конец мая этого года. Агентство также отметило значительный запас немонетарного золота на балансе Нацбанка Таджикистана, что с учетом его ожидаемой конвертации в монетарное золото и прогнозом роста мировых цен поддержит резервы Нацбанка.