Пошлина на недружественный алкоголь и пиво может вырасти с 3 до 5 евро за литр

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минфин планирует увеличить минимальную ставку пошлины на импорт алкоголя из недружественных стран с 3 до 5 евро за литр, следует из приложения к основным направлениям налоговой и бюджетной политики, внесенном в Думу рамках проекта федерального бюджета на три года.

В разделе планируемых мер по видам налогов говорится о необходимости повышения пошлин на импорт крепкого алкоголя, пива и пивных напитков из недружественных стран до 5 евро.

Сейчас крепкий алкоголь (спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и прочие спиртовые напитки) облагается ввозной пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр, пиво - 1,5 евро за 1 литр.

В пояснительной записке к проекту бюджета сумма повышения не раскрывалась, но уточнялось, что увеличение пошлины в 2027-2029 годах позволит пополнить бюджет на 30 млрд рублей (по 10 млрд рублей в год).