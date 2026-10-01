Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российского зерна из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне смещается в сторону портов Балтики.

Как сообщается в презентации аналитического центра "Русагротранса" на международной зерновой конференции Eurasian Agricom 2026 в Астане в четверг, в сентябре балтийские порты обеспечили более 60% поставок пшеницы на экспорт.

По предварительной оценке центра, экспорт пшеницы из РФ в июле-сентябре составит 6,8 млн тонн против 11,3 млн тонн годом ранее. Причина - снижение отгрузок через Черноморский регион.

Экспорт ячменя за июль-сентябрь оценивается в 1,3 млн тонн против 2,4 млн тонн за аналогичный период прошлого года, кукурузы - в 884 тыс. тонн против 993 тыс. тонн соответственно.

По прогнозу центра, сбор пшеницы в РФ в этом сезоне может составить 90,2 млн тонн, что на 0,9 млн тонн меньше, чем в прошлом. Тем не менее этот урожай войдет в пятерку лучших результатов, отмечается в презентации. Уборка близка к завершению.

Прогноз урожая ячменя составляет 19,3 млн тонн (на 0,4 млн тонн меньше, чем год назад), кукурузы - 16,7 млн тонн (на 0,9 млн тонн больше).

Сбор зернобобовых культур центр оценивает в 5,2 млн тонн, что на 2,8 млн тонн ниже прошлогоднего. Причины - сокращение посевных площадей из-за падения цен и низких темпов экспорта.

Общий урожай зерновых и зернобобовых культур прогнозируется в 137,6 млн тонн (на 4,5 млн тонн меньше).