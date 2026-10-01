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РСТ не ждет последствий для россиян от приостановки рейсов Flydubai в Израиль

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Временный запрет полетов авиакомпании Flydubai в Израиль не повлияет на организованный турпоток из России: туроператоры сейчас не продают туры в Израиль по рекомендации Минэкономразвития, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Ограничение полетной программы Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России: он отсутствует на фоне действующих ограничений. Также Flydubai не выполняет прямые рейсы из России в Израиль", - говорится в сообщении.

Рекомендация Минэкономразвития об ограничении организованных туристических поездок в Израиль и Иран действует с 2025 года. В связи с этим туроператоры не формируют и не реализуют организованный турпродукт по Израилю.

Flydubai сообщила о приостановке рейсов в Израиль и обратно после драки пилотов на рейсе из Дубая в Тель-Авив 30 сентября. В результате конфликта борт резко начал терять высоту и сменил курс, был подан сигнал бедствия и сигнал о незаконном вмешательстве, самолет изменил курс и сел в Саудовской Аравии. Сообщалось, что один из пилотов пытался захватить самолет и его разбить. Его задержали по приземлении.

Израиль Минэкономразвития РСТ FlyDubai Дубай Саудовская Аравия
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