Турецкая Aksa Elektrik получит в управление распределительные электросети в Узбекистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Турецкая Aksa Elektrik получит в управление распределительные электросети в Самаркандской области Узбекистана, заявил министр энергетики страны Шерзод Ходжаев телеканалу "Узбекистан 24". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Впервые в нашей стране внедряется практика передачи управления распределительными сетями электроснабжения частному сектору с инвестициями. По результатам международного тендера, проведенного в Самаркандской области, победителем стала турецкая компания Aksa Elektrik. Компания будет реализовывать проект по эксплуатации существующих электросетей Самаркандской области, а также строительству новых", - сказал министр.

Ходжаев отметил, что все сотрудники Самаркандских региональных электросетей будут трудоустроены в новую компанию. Из-за рубежа планируется привлечь лишь 10-15 специалистов, остальные работы будут выполнять местные кадры. Для них предусмотрены обучение и повышение квалификации.

"Подобная бизнес-модель используется в стране впервые. Таким образом, на основе полученных результатов и опыта следует в будущем проводить работу по внедрению этой системы в других регионах. Президент также дал соответствующие указания по этому поводу", - сказал министр.

Он добавил, что Aksa Elektrik в рамках своей деятельности в Узбекистане планирует закупать на внутреннем рынке не менее 90% продукции, необходимой для строительства, модернизации и реконструкции электросетей.

Ходжаев также сообщил, что для проекта определен минимальный объем инвестиций, который компания обязана обеспечить. Предполагаемый объем инвестиций не уточняется.

"Это, безусловно, внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Самаркандской области. Я думаю, это даст дополнительный импульс развитию туристического потенциала и промышленности региона", - отметил он.

Aksa Elektrik входит в турецкий холдинг Kazancı Holding и занимается распределением и розничными поставками электроэнергии. В Турции компания через Сoruh EDAS и Fırat EDAS осуществляет распределение электроэнергии в девяти провинциях и 101 районе, обслуживая территорию с населением около 4 млн человек. Ежегодный объем распределяемой электроэнергии составляет 6,8 млрд кВт·ч.