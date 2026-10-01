Правительство предложило на 2027-2029 годы отвязать МРОТ от медианной зарплаты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 г. в размере 28 935 руб. в месяц и на три года приостанавливает привязку МРОТ к медианной заработной плате.

Законопроект (№619-9) об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2027-2029 гг. размещен в электронной базе данных парламента.

В 2026 г. МРОТ составляет 27 093 рубля, таким образом индексация на 2027 г. составит 6,8%.

Законопроект приостанавливает с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2029 г. включительно ряд положений закона "О минимальном размере оплаты труда". В частности, приостанавливаются нормы, по которым МРОТ на очередной год устанавливается с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Сейчас установлено, что соотношение МРОТ и медианной зарплаты не может быть ниже 48%. Требование о том, что МРОТ на очередной год не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и ниже МРОТ текущего года, сохраняется.

Согласно пояснительной записке, МРОТ с 1 января 2027 г. предлагается установить исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций.

Ранее нормы о привязке МРОТ к медианной зарплате приостанавливались на 2023 год.