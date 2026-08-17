Рубль утром слегка дешевеет в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль незначительно дешевеет на фоне слабых изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,5535 руб. (+1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,46 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На прошлой неделе рубль продолжил ослабевать в паре с юанем, который подрос порядка на 2%, до 12,54 руб. Возможно, это было вызвано сокращением продаж валюты экспортерами из-за снижения экспортных цен на нефть. Не исключено, что сейчас на рынок могут приходить экспортные доходы за период конца июня - начала июля, когда, по данным Центра ценовых индексов, экспортные котировки временно опускались до $49 за баррель против $64 за баррель в среднем за июнь и $59 за баррель в среднем за июль. Тренд на сокращение продаж валюты экспортерами на фоне поступательного снижения экспортных цен на нефть (с $95 за баррель в апреле, по данным Минэкономразвития) наблюдается уже несколько месяцев. По данным ЦБ, в июле крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты до минимальных за всю историю значений ($2,2 млрд в месяц с $8,6 млрд в месяц в среднем за второй квартал 2026 года). На этом фоне ослабление рубля в июле ускорилось до 5,5% в месячном исчислении с 1,1% в июне. Мы не исключаем возможность некоторой коррекции рубля на этой неделе: вслед за локальным восстановлением экспортных цен на нефть во второй половине июля (по оценке Центра ценовых индексов примерно с $48 за баррель до $70 за баррель)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ во втором квартале 2026 года увеличилась до рекордных 59,7% с 59,3% в первом квартале, следует из расчетов "Интерфакса" на основании предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Более года, со второго квартала 2025 года, когда 53,8% платежей были выполнены рублями, свыше половины внешнеторгового оборота оплачивается в рублях.

Совокупный профицит внешней торговли РФ товарами и услугами, по предварительным данным ЦБ РФ, во втором квартале 2026 года вырос до $25,9 млрд с $18,3 млрд в первом квартале. Как следует из расчетов, во втором квартале он практически полностью (99%) был сформирован платежами в рублях - $25,6 млрд в долларовом эквиваленте (в первом квартале - 91%) при околонулевом балансе в расчетах токсичными валютами и незначительном ($0,2 млрд) профиците в расчетах прочими валютами.

Как сообщается в обзоре ЦБ РФ "Оценка платежного баланса РФ" на сайте регулятора, в наибольшей степени тренд роста доли российского рубля в структуре внешнеторговых расчетов проявился в обслуживании экспортного потока. По итогам второго квартала доля поступлений в рублях достигла 63% после 62% в первом квартале.

Структура перечислений за импорт остается устойчивой: доля расчетов в рублях во втором квартале - 55% после 56% в первом квартале. Доля платежей в прочих валютах соответственно составила 32% после 31%, в валютах недружественных стран оставалась на уровне 13%.

Цены на нефть

Нефть немного дешевеет утром в понедельник, трейдеры следят за новостями с Ближнего Востока.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени торгуются по $88,55 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,64%, до $81,83 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 6%, WTI - на 5,4%.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в скором времени может объявить Ормузский пролив американской территорией. В ответ на это замглавы иранского МИД Казем Гарибабади написал в соцсетях, что Ормузский пролив "был, есть и будет иранским".

По данным Kpler, в субботу через пролив прошли пять судов, в воскресенье - ни одного. За предыдущие выходные пролив миновало 31 судно.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 455 единиц, это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых повысилось на четыре и составило 128 единиц.