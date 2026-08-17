Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,2% в начале основной сессии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник продолжил снижение прошлой недели из-за геополитической напряженности в условиях ослабления надежд на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором выступают дорожающие металлы и высокая нефть (октябрьский фьючерс на нефть Brent торгуется в районе $88,5 за баррель) из-за продолжающегося конфликта США-Иран на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2109,83 пункта (-1,2%), индекс РТС - 786,14 пункта (-1,2%). Среди индексных акций локомотивом отката выступают бумаги "НЛМК" (-2,4%), "Северстали" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), но подросли акции "Магнита" (+2%), "Ростелекома" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 августа, составляет 84,5449 руб. (+73,91 копейки).

МИД РФ запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину, заявила в субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД в субботу.

Как указала представитель внешнеполитического ведомства, такие поставки не способны "сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию".

"Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой", - подчеркнула Захарова.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что в скором времени может объявить Ормузский пролив американской территорией. "Думаю, совсем скоро я объявлю Ормузский пролив территорией США", - сказал он на выступлении в штате Нью-Йорк.

Он в очередной раз заверил, что США сейчас де-факто контролируют Ормузский пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана. По мнению президента США, "довольно скоро мы победим Иран".

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади в ответ заявил в субботу, что Ормузский пролив, несмотря на угрозы Трампа, был и будет под контролем Ирана. "Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда", - написал он в субботу в соцсетях.

По его словам, Иран не боится угроз и демонстрации силы. "Пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и пока они (США - ИФ) не признают реальность своего поражения и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду", - заверил Гарибабади.

Кроме того, Трамп заявил, что блок НАТО не оправдал его надежд и США слишком много тратили денег на альянс.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, негативные настроения на рынке вызваны отсутствием конкретного прогресса на дипломатическом фронте: ожидания визита американских переговорщиков по украинскому урегулированию не оправдались. Без ясных сигналов о возможном смягчении геополитической напряженности сохраняется высокая неопределенность: российское руководство заявляет о зеркальных мерах в ответ на действия Евросоюза (захват судов), а также о готовности ужесточить ответ на любые попытки укрепить военный потенциал Украины со стороны Запада, напоминает аналитик.

Индекс МосБиржи в рамках продолжения нисходящего движения может встретить поддержку на уровнях 2100 и 2000 пунктов. Однако при ухудшении внешней ситуации индекс может снизиться к минимумам 2026 года, в район 1900 пунктов, полагает Гудым.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, коррекция рынка акций переросла в масштабные распродажи - похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что в числе аутсайдеров прошлой недели были акции "Полюса" (-18,3%) при стабильной ситуации на рынке золота и ослаблении рубля. Второй пример - Совкомбанк, который в пятницу отчитался о росте прибыли за полгода в 2,6 раза, но его акции упали на 2,7%, а в понедельник бумаги с утра продолжают дешеветь. Третий факт: рынок игнорирует высокие цены на нефть, неплохие данные Росстата по инфляции и снижение курса рубля, которое должно поддерживать акции экспортеров, отмечает аналитик.

"Пока сложно сказать, где остановится падение. Скорее всего, мы увидим попытки торможения индекса МосБиржи перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля (ниже 1900 пунктов - ИФ) - вполне реалистичный сценарий", - считает Зацепин.

"С 20 июля ситуация только ухудшилась. Усилились удары по российской инфраструктуре, вновь обострились проблемы с топливом, хотя, казалось, этот вопрос начал сходить с повестки дня. В дополнение к готовящимся американским санкциям Европа грозится ввести самые масштабные с 2022 года рестрикции. При таком фоне покупать ничего не хочется, за исключением, пожалуй, привилегированных акций "Сургутнефтегаза", а также технически и фундаментально перепроданного "Полюса". Но и они вряд ли удержатся на продолжении глобальных распродаж", - заключил представитель "Алор брокер".

В США в прошлую пятницу индексы акций просели на 0,2-0,3% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали перспективы денежно-кредитной политики в США.

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам третьей недели подряд после статданных, указавших на замедление инфляции в Штатах. В среду стало известно, что потребительская инфляция (индекс CPI) в Штатах в июле замедлилась до 3,4% с июньских 3,5%, а в четверг отчет показал резкое падение темпов роста цен производителей, до 4,7% в июле против июньских 5,5%.

Рынок теперь оценивает почти в 70% вероятность того, что ФРС на сентябрьском заседании оставит ставку без изменений, согласно данным FedWatch.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил некоторое улучшение ситуации с инфляцией и выразил надежду, что по мере угасания последствий введения в США новых импортных пошлин, а также подорожания энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке, ослабление инфляции будет продолжаться.

Также в пятницу стало известно, что розничные продажи в США в июле снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами более чем за год. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 51 пункта с 55,2 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее существенного снижения показателя - до 54,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии утром в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский ASX просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,6%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздниками по случаю Дня независимости.

Экономика Японии во II квартале 2026 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 0,5% кварталом ранее. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали, что в апреле-июне ВВП также увеличится на 0,5%.

Между тем промышленное производство в стране в июне выросло на 1,9% в помесячном сравнении, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Показатель оказался лучше предварительной оценки и прогноза аналитиков 1,3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены Brent стабилизировались, трейдеры следят за новостями с Ближнего Востока.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $88,54 за баррель (+0,03% и +1,7% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $81,93 за баррель (-0,6% и +1,4% в пятницу).

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 6%, WTI - на 5,4%.

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе сообщил о готовящихся Вашингтоном новых мерах экономического воздействия на Тегеран в связи с застопорившимися переговорами. "Следите за новостями, на следующей неделе появятся новые заявления, потому что мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции", - заявил Бессент в интервью Newsmax.

По данным Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошли пять судов, в воскресенье - ни одного. За предыдущие выходные пролив миновало 31 судно.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 455 единиц, это максимум с прошлого мая. Число газовых буровых повысилось на четыре и составило 128 единиц.