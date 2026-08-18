Рубль утром корректируется вверх в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль укрепляется на фоне растущей нефти в рамках коррекции после падения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,566 руб. (-4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Текущий торговый диапазон для курса пары юань/рубль пока останется без изменений и составит 12,3-12,8 руб. за юань, при этом возможно снижение давления на национальную валюту в ближайшие дни, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Стоимость юаня в понедельник обновила максимумы с февраля 2025 года, закрыв торговую сессию чуть выше 12,5 руб. за юань, констатирует эксперт.

"Ослабление рубля происходило на средних за прошлую неделю биржевых объемах торгов, что может указывать на сохраняющуюся силу тренда. Впрочем, учитывая значительную перепроданность рубля в последние недели, есть шанс на локальное закрепление курсовых котировок в ближайшие дни вблизи текущих уровней", - отмечает он.

С фундаментальной точки зрения, указывает Попов, ослабление рубля происходит на фоне прохождения пикового периода сокращения валютной выручки экспортеров (падение цен, ограничение логистических возможностей и т.д.), которые уже в июле значительно ограничили предложение иностранной валюты на рынке.

При этом в моменте наблюдается некоторое улучшение экспортной конъюнктуры: рост цен на нефть, сужение дисконта на российское сырье.

"Соответственно, в среднесрочной перспективе (с определенным временным лагом в несколько недель), по мере восстановления активности экспортеров на внутреннем валютном рынке, высока вероятность коррекционного укрепления рубля. Рассчитываем на возврат стоимости юаня в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Важным триггером для завершения тренда к ослаблению рубля может стать приближение сроков уплаты налогов (28 августа). До середины следующей недели видим повышенные риски дальнейшего ослабления национальной валюты. Текущий торговый диапазон пока без изменений: 12,3-12,8 рублей за юань".

Курс рубля может двигаться в диапазонах 12,4-12,7 руб. за юань и 83,5-86 руб./$1 на текущей неделе, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец,

Эксперт отмечает, что на ослабление рубля в первую очередь влияют традиционные факторы этого периода - сниженная глубина рынка и повышенный спрос на валюту на фоне сезона отпусков и некоторое летнее сокращение торгового профицита.

Вместе с этим она выделяет дефицит топлива на внутреннем рынке в России, за счет которого упал экспорт и вырос импорт нефтепродуктов.

По прогнозам Донец, курс рубля уже в большей степени подстроился к новому балансу и скорость ослабления должна замедлиться.

"Мы можем увидеть рубль в коридоре от 12,4 до 12,7 рубля за юань и от 83,5 до 86 руб./$1 на текущей неделе", - указывает экономист в комментарии.

Нефть

Цены на нефть растут во вторник, опасения трейдеров по поводу перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока усиливаются на фоне провала дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $91,21 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,63%, до $85,04 за баррель.

В понедельник нефть Brent подорожала на 2,65%, WTI - на 2,55%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть.

Трамп в интервью Fox News также пригрозил нанести удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.