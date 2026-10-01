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США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минфин США объявил в четверг о решении ввести ограничительные меры против сети A7 в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран.

"Минфин США принял беспрецедентные меры против сети A7", - говорится в пресс-релизе министерства. В нем эта сеть описывается как "имеющая связи с Россией". По утверждению американской стороны, Тегеран использует ее для обхода санкций.

Как говорится в сообщении, организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCen) при Минфине США предложила ввести правило, запрещающее переводы денежных средств в рамках операций с участием сети А7. FINCen также выпустило информационное сообщение, которое поможет финансовым институтам выявлять подозрительные операции, связанных с сетью А7.

Минфин США отмечает, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства вносит А7 в санкционный SDN List, "считая ее значимой транснациональной преступной организацией".

А7 была создана при участии банка ПСБ (ему принадлежит 49%) осенью 2024 года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Впервые США включили А7 в SDN list в августе 2025 года.

Сегодняшние санкции США дополняют решение августа 2025 года, распространяя их на всю сеть А7, отмечает американский Минфин.

США Минфин США OFAC А7
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