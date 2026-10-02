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Фондовые индексы США слабо выросли в четверг

Фондовые индексы США слабо выросли в четверг
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг слабо выросли.

Позитивное влияние на рынок оказала пауза в повышении доходности гособлигаций. До этого она росла на протяжении нескольких месяцев подряд, в результате достигнув максимума с 2002 года у десятилетних бондов, отмечает Trading Economics.

Поддержку рынку госбумаг оказало, в том числе, заявление заместителя председателя Федеральной резервной системы Филипа Джефферсона о том, что для оценки необходимости дальнейшего повышения процентных ставок может потребоваться больше времени.

Вероятность того, что Федрезерв повысит ставки на следующем заседании в октябре, сейчас оценивается рынком в 28,2% против 68,6% неделю назад, по данным CME Fedwatch.

Производитель чипов памяти Micron Technology сообщил о многократном увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом финквартале (завершился 3 сентября) благодаря высокому спросу на свою продукцию и скачку цен на нее. Также компания дала годовой прогноз выручки и прибыли лучше консенсус-прогноза аналитиков. Цена бумаг Micron увеличилась на 3%.

Также на этой новости повысились котировки акций других чипмейкеров, включая Nvidia Corp. - на 1,1%, Advanced Micro Devices - на 0,7%, Texas Instruments - на 0,4%, Lam Research - на 3,5%.

Стоимость бумаг Accenture взлетела на 15,8%. Консалтинговая фирма в июне-августе получила чистую прибыль и выручку на 6%, при этом оба показателя превзошли прогнозы. Акции конкурирующей Cognizant Technology Solutions прибавили в цене 6%.

Кроме того, котировки акций Boeing Co. повысились на 3,4%, Salesforce Inc. - на 3,1%, International Business Machines - на 2,6%, Caterpillar - на 1,9%. Подорожали и бумаги нефтепроизводителей: Marathon Petroleum Corp. - на 6,3%. Chevron Corp. - на 1,4%, ExxonMobil - на 0,7%, ConocoPhillips - на 1,5%.

В то же время акции Alphabet Inc. подешевели на 1,7% несмотря на то, что компания в четверг представила флагманскую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon.

Цена бумаг Paramount Skydance Corp. упала на 9,6% на новости о том, что американский суд разрешил компании завершить покупку Warner Bros. Discovery. Ожидается, что сделка будет закрыта 6 октября.

Капитализация Apple Inc. сократилась за день на 0,8%, Walt Disney Co. - на 3,4%, Johnson & Johnson - на 2,3%, Alphabet Inc. - на 1,7%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, Tesla - на 0,2%.

При этом стоимость акций Microsoft Corp. и Coca-Cola Co. практически не изменилась по итогам торгов.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 197 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Неделей ранее показатель составил 198 тыс., а не 197 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста с прежде объявленного уровня до 200 тыс., по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 54,5 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индекса выше 50 пунктов говорит об увеличении деловой активности, ниже - о ее сокращении.

Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение индикатора до 55 пунктов, по данным Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 20,51 пункта (на 0,04%) и составил 50926,56 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 14,91 пункта (на 0,19%) - до 7666,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 10,53 пункта (на 0,04%) и завершил сессию на отметке 26871,6 пункта.

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