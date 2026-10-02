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Цена нефти Brent снизилась до $102,02 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок слабо снижается в пятницу после скачка цен накануне.

Влияние на рынок оказывают признаки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока, в то же время трейдеры опасаются очередного обострения конфликта между США и Ираном.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон направляет в район Ближнего Востока третью авианосную ударную группу и дополнительное подразделение морской пехоты. Это увеличит численность американских военных в регионе еще на 9-10 тыс. человек. Переброска сил происходит в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, пишет WSJ.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $102,02 за баррель, что на $0,29 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $4,28 (4,37%) до $102,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,45 (0,48%) до $92,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,45 (2,71%) до $92,87 за баррель.

Brent нефть
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Цена нефти Brent снизилась до $102,02 за баррель

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