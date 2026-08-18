Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии выросли на на 0,9%

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте основной сессии на "Мосбирже" во вторник корректируется вверх после заметного падения в предыдущие дни на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию, а также санкционных рисков со стороны Запада; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (октябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $91,4 за баррель) из-за конфликта США и Ирана.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 2112,06 пункта, индекс РТС вырос на 0,9% до 782,63 пункта. Из индексных бумаг лидируют в росте акции МКБ (+4,6%), МКПАО "Лента" (+4%), "ВК" (+2,9%), "Полюса" (+2,2%), "ИКС 5" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 августа, составляет 85,0136 рубля (+46,87 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,4%), "Русала" (+1,4%), "НЛМК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "МТС" (+1%), "Т-Технологии" (+1%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,4%), ВТБ (-0,3%).

Небольшое снижение годовой инфляции в России в июле - до 5,98% с 6,02% по итогам июня - обусловлено эффектом переноса индексации коммунальных тарифов, констатировал Банк России. "Существенное влияние на годовой индекс потребительских цен оказал перенос индексации коммунальных тарифов в 2026 г. с июля на октябрь (в 2025 г. тарифы были проиндексированы в июле), из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Инфляция в России", опубликованном в понедельник.

Это снизило годовую инфляцию на 0,77 процентного пункта по сравнению с июньской, отметил ЦБ. Вместе с тем, это "техническое снижение" было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен по другим товарам и услугам, в первую очередь по нефтепродуктам, овощам и фруктам, а также мясопродуктам, обращает внимание регулятор. "Ожидается, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре", - пишет ЦБ.

Наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло удорожание бензина и дизеля, но вместе с тем начали проявляться и косвенные эффекты топливного шока - через перенос возросших транспортных издержек он начал транслироваться в цены широкого круга товаров и услуг, сказано в комментарии. Дополнительным фактором ускорения показателей устойчивой инфляции стало ослабление валютного курса в июне-июле после укрепления в апреле-мае, отмечает Банк России.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, индекс МосБиржи накануне откатился ниже 2100 пунктов, но во вторник борьба за этот рубеж возобновилась. Основным фактором слабости рынка остается практически полное отсутствие надежд на скорую геополитическую деэскалацию, из-за чего инвесторы продолжают сокращать позиции в активах. Дополнительное давление оказывает ухудшение ожиданий по корпоративному сектору: рынок закладывает более слабые результаты крупнейших российских компаний на фоне высокой стоимости денег и замедления внутреннего спроса. Одновременно усиливаются опасения относительно состояния экономики в целом - темпы роста ВВП заметно снижаются, а при сохранении текущих тенденций рынок начинает учитывать и сценарий перехода экономики к спаду. В совокупности эти факторы сдерживают покупателей.

Техническая картина по индексу МосБиржи остается негативной. Отскок от июльских минимумов завершился у сопротивления 2300 пунктов, после чего рынок вновь перешел к снижению. Сейчас индекс тестирует 2100 пунктов, и закрепление ниже откроет дорогу к 2000 пунктам и далее к минимумам года в районе 1900 пунктов. Повышенные объемы подтверждают давление продавцов. Локально рынок выглядит перепроданным, но без возврата индекса МосБиржи выше 2200 пунктов говорить о развороте вверх рано, считает Лозовой.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, на рынке акций сохраняется безыдейность, но для усиления продаж нужны новые триггеры. Слабость рубля и резкое повышение нефтяных котировок, отыгрывавших новости о практически полной остановке судоходства в Ормузском проливе, смогли смягчить фиксацию прибыли в нефтегазовом секторе.

"Рынок смотрится по-прежнему безыдейным и пока не интересным для среднесрочных инвесторов, при этом весьма вероятным сценарием является обновление в ближайшей перспективе минимумов года индексом МосБиржи. Локально давление продаж вполне может ослабнуть, учитывая достаточно сильное понижательное движение последних дней и откат индекса МосБиржи в район очередной технической поддержки, зону 2100-2110 пунктов, а также накопленную перепроданность и выросшие цены на нефть. Во вторник можно ожидать перехода индекса МосБиржи к волатильной "проторговке" текущего круглого уровня 2100 пунктов. Риски наращивания и удержания краткосрочных "коротких" позиций уже тоже выглядят ощутимыми и требуют новых триггеров", - считает аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что у наиболее отчаянных инвесторов есть мотивы покупать российские акции.

Последние четыре торговых дня российские фондовые индексы непрерывно снижались, индекс МосБиржи за эти дни потерял 10%. В основном причиной обвала стали взаимное ужесточение геополитической риторики со стороны России и стран НАТО, возобновление топливного кризиса в ряде российских регионов, анонс нового пакета санкций Евросоюза против российского бизнеса и противоречивые корпоративные новости. Однако индекс МосБиржи не упал до минимума середины июля, то есть ниже 2000 пунктов - это говорит о том, что у наиболее отчаянных инвесторов есть мотивы покупать сильно перепроданные российские акции. Текущий утренний рост вызван коррекционным отскоком рынка на фоне подорожавшей нефти - Brent превысила $91 за баррель.

"Для коррекции рынка акций вверх время пришло, но для разворота среднесрочного тренда наверх необходим серьёзный позитивный импульс, скорее всего, из области геополитики. Индекс МосБиржи на основной сессии во вторник будет двигаться в коридоре 2100-2200 пунктов", - считает Мильчакова.

В США накануне индексы акций просели на 0,3-0,5%, в том числе из-за повышения нефтяных цен на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке - это вернуло опасения относительно рисков ускорения темпов роста потребительских цен.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе поднялся до максимума более чем за 4,5 года и составил 20,6 пункта по сравнению с 15,6 пункта в предыдущий месяц, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка в понедельник. При этом аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 11 пунктов. Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение до 12 пунктов.

В Азии во вторник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,5%, австралийский ASX - на 0,05%, южнокорейский Kospi просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,7%).

На нефтяном рынке цены утром растут, опасения трейдеров по поводу перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока усиливаются на фоне провала дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $91,42 за баррель (+2,7% в понедельник), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8% до $85,25 за баррель (+2,6% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Он также сказал, что не исключает сценарий, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта с Ираном, что будет способствовать подъему цен на нефть. Накануне Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.