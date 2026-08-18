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"Деловые линии" фиксируют рост спроса на доставку автозапчастей на адрес клиента

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии", один из крупнейших в России, по итогам 7 месяцев 2026 года отмечает рост спроса на доставку автомобильных запчастей на адрес клиента в России на 60% в годовом исчислении, сообщает пресс-служба компании.

При этом спрос на перевозку мебели за этот же период увеличился на 47%, медтоваров - на 10%, а оборудования - на 9%.

Наибольшее число отправлений (как автозапчастей, так и других товаров) с последующей доставкой до двери оформляли в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Грузы для адресной перевозки чаще всего забирались в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Значительную долю в объеме перевозок занимают поставки весом до 5 кг.

"В целом компании выбирают этот формат, поскольку он позволяет сократить собственные логистические издержки и ускорить получение грузов", - говорится в сообщении.

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 289 подразделений в 222 городах. География доставки - Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк группы насчитывает порядка 9,5 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.

Деловые линии Екатеринбург Краснодар Новосибирск Петербург
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