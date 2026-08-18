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Путин в среду проведет заседание Госсовета

Оно будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в экономике РФ на период до 2030 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду, 19 августа, проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Кроме того, в ходе заседания министр финансов РФ Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026-2029 годах, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Госсовет
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