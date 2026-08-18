Минсельхоз планирует создать совместно с Китаем научный центр по сое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - РФ и Китай развивают сотрудничество в аграрной науке по разным направлениям отрасли. В растениеводстве это касается, в частности, планов по созданию научного центра сои, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Сейчас у нас идет обсуждение, собственно, уже есть определенные проекты, которые мы реализуем по четырем основным направлениям. Конечно, первое - растениеводство, которое является базой для сельского хозяйства, селекция и генетика основных культур. Сейчас мы обсуждаем и выходим на определенные договоренности по созданию научного центра сои", - заявила Лут на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани во вторник.

По ее словам, эта сельхозкультура важна и для Китая, и для России. "Понятно, что Китай испытывает в ней огромную потребность. Российские климатически условия не позволяют выращивать сою в том объеме, в котором хотелось бы. Тем не менее мы считаем, что совместная деятельность, совместные научные разработки позволят повысить объемы производства сои на территории России и увеличить продуктивность, урожайность сои на территории Китая", - уверена министр.

По данным Росстата, РФ в 2025 году собрала рекордный урожая сои – 9 млн тонн против 7,1 млн тонн в 2024 году.

Лут также сообщила, что в рамках научного сотрудничества в животноводстве "есть очень хорошие китайские разработки в птицеводстве". "И здесь мы планируем с нашей "Сменой-9" (кросс кур – ИФ) совместные программы", - сказала она.