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Россия и Китай за семь месяцев нарастили товарооборот продукции АПК на 34,4%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем за семь месяцев этого года вырос на 34,4%, сообщается в презентации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани во вторник.

Выступая на форуме, Лут напомнила, что в 2025 году товарооборот составил порядка $11 млн (рост на 21% - согласно презентации). "Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон", - сказала она, обратив внимание на то, что РФ в последнее время увеличивает поставки в Китай готовой продукции.

"Сейчас у нас развивается сотрудничество с подавляющим большинством провинций Китая", - сказала она. Лидером с китайской стороны является провинция Шаньдун, товарооборот с которой в прошлом году составил $2,2 млрд, в первом полугодии этого года - $1,4 млрд. "С российской стороны в силу географии лидирующие позиции занимают регионы Дальнего Востока, прежде всего Приморский и Камчатский края. Хорошо также работают Москва и Московская область, Санкт-Петербург", - заявила министр.

Согласно ее презентации, товарооборот продукции АПК между Приморским краем и Китаем в первом полугодии этого года составил $1,1 млрд.

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