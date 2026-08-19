Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне угасания надежд на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, подтолкнувшего к росту доходность гособлигаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Ранее глава Белого дома говорил, что не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа, а также не исключал обострения конфликта с Ираном.

Между тем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят в полной мере условия теперь уже истекшего меморандума.

На опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке доходность 30-летних казначейских облигаций США во вторник поднималась до максимума со времен глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, тогда как доходность 10-летних бумаг достигала максимума с января 2025 года.

"Это похоже на эффект домино. Переговоры срываются, что ведет к подъему цен на нефть. Это, в свою очередь, приводит к росту инфляционных ожиданий и доходности гособлигаций", - отметил Бернс Маккинни из NFJ Investment Group. "Каждый раз, когда доходность гособлигаций повышается, это наносит особенно сильный удар по котировкам технологических компаний", - добавил он.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,3%, Broadcom - на 3,2%, Micron Technology - на 7%, Advanced Micro Devices - на 4,3%, Sandisk - на 9%, Marvell Technology - на 7,8%, Western Digital - на 7,4%, Intel Corp. - на 6,6%, Seagate Technology - на 9,2%.

Tesla и Amazon.com Inc. сократили капитализацию на 0,7% каждая. Тем временем рыночная стоимость Apple Inc. поднялась на 1,5%, Microsoft Corp. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,1%.

Самое сильное падение среди компонентов индекса S&P 500 продемонстрировали бумаги выпускающих оптические приборы Coherent Corp. (-12,8%) и Lumentum Holdings (-9,9%).

В тройку лидеров роста в S&P 500 вошли энергетическая Targa Resources (+7,1%), выпускающая системы подачи инсулина Insulet (+6%) и владелец сети магазинов косметики Ulta Beauty (+4,8%).

В составе Dow Jones наибольший подъем показали котировки акций Johnson & Johnson (+3,3%), Salesforce Inc. (+2,7%), Nike Inc. (+2,5%), Coca-Cola Co. (+2,1%) и International Business Machines (+1,7%).

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 0,22% - до 53343,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,69% - до 7691,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,33% и закрылся на отметке 26289,71 пункта.