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Скорректированная EBITDA Русала в I полугодии составила $1,23 млрд, ниже консенсуса

Производство выросло на 4,5% г/г

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2026 года выросла на 64% г/г и составила $1,23 млрд, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $1,25 млрд.

Рентабельность выросла до 14,8% с 9,9% годом ранее.

Консолидированная выручка "Русала" по МСФО выросла на 11% к данным годичной давности, до $8,34 млрд. Выручка оказалась выше консенсуса ($8,28 млрд).

Операционный денежный поток "Русала" снизился до $400 млн с $888 млн годом ранее.

Средневзвешенная цена реализации алюминия выросла к данным годичной давности на 23,6%, в среднем до $3,227 тыс. за тонну. При этом средневзвешенная премия к цене алюминия на LME упала на 43,5% г/г, до $52 за тонну, по сравнению c $92 годом ранее. Цена реализации глинозема упала на 27,5% к данным годичной давности.

В первом полугодии 2026 года "Русал" произвёл 2,01 млн тонн первичного алюминия, что на 4,5% выше данных годичной давности. Производство глинозема выросло на 7,6%, до 3,66 млн тонн, бокситов - на 12,8%, до 10,9 млн тонн.

Общая себестоимость реализации увеличилась на 3,3%, до $6,31 млрд, в первую очередь из-за роста на 32,6% затрат на электроэнергию.

Капитальные затраты снизились до $652 млн с $707 млн аналогичный период 2025 года. "В условиях ограниченного доступа к долгосрочному финансированию компания была вынуждена сосредоточиться на поддержании действующих производственных мощностей, сокращая затраты на развитие", - говорится в пресс-релизе.

На фоне укрепления рубля убыток от курсовых разниц за полугодие составил $267 млн, увеличившись на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль за первое полугодие 2026 года составила $419 млн по сравнению с убытком в $87 млн годом ранее.

РусАл EBITDA
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