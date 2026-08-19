Первый контейнеровоз китайской New New Shipping Line прибыл в Мурманск

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Первый контейнеровоз китайской судоходной компании New New Shipping Line (NNSL) в ночь на среду пришвартовался у причала АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением "Портового альянса"), сообщил порт в своем телеграм-канале.

"Для ММТП это первый опыт приема контейнерных грузов, доставленных по этому маршруту", - отмечает ММТП.

Контейнеровоз доставил из Китая по Северному морскому пути комплектующие для автомобилей.

Как сообщалось, 18 августа генеральный директор NNSL Кэ Цзинь на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани отметил, что компания заинтересована в активном участии в инвестициях и модернизации российской портовой и логистической инфраструктуры на Севморпути (СМП).

"Особый интерес для нас представляют инвестиционные проекты в арктических портах, в Мурманске и Архангельске, а также возможность участия в капитале порта Усть-Луга", - сказал он.

Ранее "на полях" ПМЭФ-2026 губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал на август первый рейс NNSL в торговый порт Мурманска с перевалкой около 500 контейнеров.

В свою очередь, председатель совета директоров NNSL Фань Юйсинь сообщала, что компания заинтересована в развитии Мурманска как логистического хаба и рассчитывает на долгосрочное партнерство.

С 2024 года действует торговый маршрут "Арктический экспресс N1" компании NNSL, который связал по СМП с Архангельском основные порты КНР - Шанхай и Нинбо.

Мурманский морской торговый порт (ММТП) считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне РФ. Его мощность составляет 24 млн тонн грузов в год. Основная номенклатура: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений. Также предприятие занимается перевалкой аммиачной селитры.

В 2025 году ММТП обработал 9,73 млн тонн грузов - на 30,4% меньше, чем годом ранее. По итогам января-июля текущего года ММТП обработал 5,49 млн тонн грузов - на 19,3% меньше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

В АО "Портовый альянс", созданное в марте 2024 года, кроме ММТП входят ООО "Мурманский балкерный терминал", ООО "Мурманский контейнерный терминал", ООО "Туапсинский балкерный терминал", "Дальтрансуголь", Малый порт в Находке. Суммарная мощность пяти активов - более 53 млн тонн грузов в год.