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VEON может вложить $200 млн в телекоммуникационный сектор Узбекистана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международный телекоммуникационный холдинг VEON может инвестировать $200 млн в телекоммуникационный проект в Узбекистане, сообщил крупнейший акционер узбекского InfinBank и мобильного оператора Perfectum Фарход Мамаджанов, передает телеканал "Узбекистан 24".

По словам Мамаджанова, стороны в июне достигли соответствующих договоренностей и сейчас готовы подписать соглашение о привлечении инвестиций.

"Два года назад на встрече в Каракалпакстане я сообщал о планах привлечь Vodafone (британский оператор мобильной связи - ИФ) в Perfectum. Однако вместо этого мы начали работать с нидерландской компанией VEON. Сейчас остается один вопрос. В июне мы достигли всех договоренностей, они (VEON - ИФ) готовы подписать соглашение о привлечении инвестиций на $200 млн. Нам нужна помощь с получением заключения Комитета по развитию конкуренции", - отметил Мамаджанов.

Портал gazeta.uz сообщает, что VEON может приобрести долю в Perfectum. Размер приобретаемой доли не раскрывается. Уточняется, что комитет рассматривает сделки по экономической концентрации, если речь идет о приобретении более 1/3 доли в компании.

Комитет по развитию конкуренции Узбекистана 16 июля одобрил заявку Мамаджанова на приобретение 50% доли в уставном капитале ООО Rubicon Wireless Communication - юридического лица мобильного оператора Perfectum.

В августе 2024 года Мамаджанов на встрече с президентом Узбекистана сообщал о планах запуска в стране сети мобильной связи 5G Standalone совместно с британской Vodafone. Объем инвестиций в проект оценивался в 250 млн евро.

VEON - международный телекоммуникационный холдинг со штаб-квартирой в Амстердаме. В его состав входит Beeline Uzbekistan (на 100% принадлежит VEON UZB Holding Ltd).

VEON Vodafone Узбекистан Каракалпакстан Фарход Мамаджанов
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