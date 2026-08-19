Поиск

Рубль на "Мосбирже" умеренно дешевеет к юаню

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль умеренно дешевеет к юаню, несмотря на подорожание нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,75 копейки до 12,64 рубля. При этом юань оказался на 1,6 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль может попытаться развить тенденцию к укреплению на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем попыток национальной валюты развить тенденцию предыдущего дня. Постепенное нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам ввиду улучшения экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье) может поддержать восстановление рубля в ближайшие недели, так же как и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа, - пишет эксперт в комментарии. - Данные факторы в перспективе ближайших недель могут привести к возвращению пары юань/рубль к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля, а доллара - ниже 83 рублей.

Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд. Трейдеры продолжают оценивать поток противоречивых сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

К 10:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до $91,7 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,81%, до $85,66 за баррель.

МосБиржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый контейнеровоз китайской New New Shipping Line прибыл в Мурманск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Brent подорожала до $91,46 за баррель

Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

 Уолл-стрит завершила торги вторника в минусе

Рубль во вторник вечером отыграл потери и подрос в паре с юанем

Новак поручил ведомствам и НК не допускать скачков цен на топливо

 Новак поручил ведомствам и НК не допускать скачков цен на топливо

Brent подорожала до $91,2 за баррель

SCMP сообщила о планах Nokia закрыть почти все заводы в Китае к концу года

 SCMP сообщила о планах Nokia закрыть почти все заводы в Китае к концу года

Saudi Aramco и Maaden создают горнодобывающее СП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов