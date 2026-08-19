Рубль на "Мосбирже" умеренно дешевеет к юаню

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль умеренно дешевеет к юаню, несмотря на подорожание нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,75 копейки до 12,64 рубля. При этом юань оказался на 1,6 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль может попытаться развить тенденцию к укреплению на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем попыток национальной валюты развить тенденцию предыдущего дня. Постепенное нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам ввиду улучшения экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье) может поддержать восстановление рубля в ближайшие недели, так же как и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа, - пишет эксперт в комментарии. - Данные факторы в перспективе ближайших недель могут привести к возвращению пары юань/рубль к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля, а доллара - ниже 83 рублей.

Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд. Трейдеры продолжают оценивать поток противоречивых сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

К 10:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до $91,7 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,81%, до $85,66 за баррель.