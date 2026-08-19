Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду сохранил коррекционный восходящий импульс вторника на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $91,6 за баррель), сдерживающими покупки факторами остаются геополитическая напряженность из-за украинского конфликта и неопределенность с переговорами по его урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2159,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 798,84 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Русагро" (+4,5%), "ФосАгро" (+4%), ПАО "Группа Позитив" (+3,4%), "АЛРОСА" (+2,8%), "Русала" (+2,3%), "ММК" (+2,1%), "НЛМК" (+1%), "Полюса" (+1%),

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составляет 85,1645 руб. (+15,09 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "ВК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%).

Подешевели акции Московского кредитного банка (-3,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "ИКС 5" (-0,1%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия имеет право рассматривать объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории страны в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.

"Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, (...) это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в войне. Со всеми вытекающими последствиями", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так российский министр, в частности, прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернэма о том, что Лондон "будет с Украиной до конца".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций со вторника предпринял попытку восстановления после снижения предыдущих сессий. Основным фактором движения выступил технический отскок после недавней коррекции. Дополнительную поддержку котировкам оказали сообщения о состоявшихся в России переговорах председателя Комиссии изящных искусств США Родни Мимса Кука-младшего с представителями Кремля. В Вашингтоне рассчитывают, что подобные неформальные контакты могут способствовать возобновлению диалога между Россией и США по украинскому вопросу. При этом отсутствие конкретных результатов переговоров может выступить ограничительным фактором дальнейшего укрепления рынка, полагает аналитик.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает район уровня 2200 пунктов, далее целью роста при улучшении настроений станет диапазон 2200-2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться к уровню поддержки в районе 2100 пунктов, считает Абрамов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин отмечает, что рынок акций РФ лишь отскочил вверх, но не развернулся. Накануне распродажи приостановились, игроки частично зафиксировали прибыль по коротким позициям после 4-дневного отката индекса МосБиржи, в ходе которого он потерял порядка 10%.

По-прежнему для качественного роста рынка поводов нет. Основной фактор - геополитика, которая не только не смягчается, но и постепенно ужесточается. Перспективы переговоров по Украине пока очень отдаленные.

"Поэтому среднесрочно на рынок мы смотрим негативно. Но это не исключает попыток "выдернуть" его вверх сегодня-завтра. При таком сценарии сопротивлением выступит район 2200 пунктов по индексу МосБиржи, где можно ожидать фиксации спекулятивной прибыли "быками" и возобновления выхода из акций крупных инвесторов, которые, по данным ЦБ, активно продавали акции в июне и июле", - отмечает аналитик.

Нефть Brent продолжает консолидацию вокруг отметки $91 за баррель. Намерение президента США Трампа "задушить" Иран экономическими мерами вряд ли приведет к открытию Ормузского пролива и налаживанию мировой логистики нефти. С другой стороны, США явно демонстрируют нежелание и даже невозможность победы военным путем. То есть внешний фон для нефти остается нейтральным, а в такой ситуации она будет стремиться вверх из-за сохранения дефицита предложения на рынке. Но дорогая нефть будет лишь сдерживать падение индекса МосБиржи, заключил Зацепин.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что в среду целевым для индекса МосБиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов.

"В ходе сегодняшней сессии целевым для индекса МосБиржи может выступить диапазон 2100-2200 пунктов. При этом в первой половине дня российский рынок попытается инерционно продолжить тенденцию к восстановлению. Однако отсутствие поддерживающих новостных поводов и давление со стороны фундаментальных факторов в ходе торгов может способствовать активизации продаж. В сложившихся обстоятельствах при наличии краткосрочных позиций, открытых в расчете на отскок рынка, стоит их сократить, либо подтянуть стоп-приказы. Открытие же средне- и долгосрочных позиций, учитывая ситуацию на геополитическом треке, риски дальнейшего замедления экономики и паузы в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, по-прежнему выглядит преждевременным", - считает Зварич.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-1,3% во главе с Nasdaq на фоне угасания надежд на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, подтолкнувшего к росту доходность гособлигаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Ранее глава Белого дома говорил, что не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа, а также не исключал обострения конфликта с Ираном.

Между тем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят в полной мере условия теперь уже истекшего меморандума.

На опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке доходность 30-летних казначейских облигаций США во вторник поднималась до максимума со времен глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, тогда как доходность 10-летних бумаг достигала максимума с января 2025 года.

В Азии утром в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,2%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут четвертую сессию подряд из-за продолжающегося конфликта США-Иран.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $91,6 за баррель (+0,7% и +0,2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $85,57 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).

Трейдеры продолжают оценивать поток противоречивых сообщений, касающихся развития событий на Ближнем Востоке. Ожидания мирного урегулирования конфликта между США и Ираном существенно ослабли в связи с провалом предпринятых ранее дипломатических усилий.

Американский президент Дональд Трамп в последние дни регулярно заявляет, что военные силы США, благодаря морской блокаде Ирана, де-факто контролируют Ормузский пролив. Иранские власти, со своей стороны, периодически подчеркивают, что пролив остается под их контролем.

Активность движения судов через Ормузский пролив в начале этой недели находится ниже среднего уровня за последние 10 дней (11 танкеров в сутки). Так, по данным Kpler, во вторник через пролив прошли шесть танкеров, в понедельник - девять.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране (17:30 по Москве). Оценки Американского института нефти (API) показали снижение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 328 тыс. баррелей.