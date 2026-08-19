Экспортные цены на пшеницу в Новороссийске за неделю снизились на $6/т, на Балтике выросли на $15/т

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мировой рынок пшеницы продолжает реагировать на обострение ситуации в акватории Черного моря: в Новороссийске экспортные цены на российскую пшеницу снижаются, на Балтике растут.

"Фундаментальным фактором роста рынка пшеницы на неделе с 11 по 18 августа стало обострение ситуации в акватории Черного моря", - заявили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

По данным центра, американская пшеница (SRW) подорожала на $15 до $283 за тонну, румынская - на $10 до $268 за тонну. Цены на французскую пшеницу немного снизились - на $1 до $259 за тонну. Экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе-сентябре снизилась на $6 до $215 за тонну (FOB), в Новороссийске и выросла на $15 до $255 за тонну (FOB), на Балтике.

Как отметили аналитики, на этом фоне августовский отчет Минсельхоза США оказался преимущественно медвежьим. Так, ведомство очень умеренно понизило прогнозы экспорта пшеницы из России и с Украины - на 1,5 млн тонн до 46 млн тонн и на 1 млн тонн до 13,5 млн тонн, соответственно.

В числе факторов, влияющих на ценовую ситуацию, аналитики также назвали тендер Иордании, которая впервые с июня закупила 60 тыс. тонн пшеницы с поставкой в первой половине октября по цене (CnF) $319 за тонну. Это на $44 выше результатов июньского тендера. Пшеница, вероятнее всего, будет поставлена из Румынии, отметили в центре.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ при поставке автотранспортом за неделю снизились на 1 400 рублей до 12 000 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу 4 класса (12,5% протеин, EXW элеватор) снизились на 2 200 рублей, до 8 900 - 10 000 рублей за тонну, в Центральной России – на 800 рублей до 9 000 - 9 500 рублей, в Поволжье – на 300 рублей до 9 000 - 9 500 рублей за тонну.