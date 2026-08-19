Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Структура инвестиций в основной капитал в РФ трансформируется, в том числе за счет снижения доли бюджетных средств, при этом доля госкомпаний остается высокой и составляет 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду.

"Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование. При этом существенно, до 7%, увеличилась доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций и снизилась роль бюджетных инвестиций. Их доля сократилась до 15,4%. Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций", - сообщил он.

По мнению Новака, "этот тренд структурных инвестиций продолжится и в ближайшие годы".

В рамках запуска нового инвестиционного цикла в РФ, как отметил Новак, приоритетами правительства станут финансовое оздоровление компаний - "расчистка накопленных долгов и убытков в ключевых отраслях через механизмы реструктуризации и добанкротной санации", создание стимулов по полному использованию существующей транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры, приоритизация мер господдержки инвестиций с упором на проекты технологического суверенитета, а также улучшение условий ведения бизнеса - "стабильные налоговые условия, защита прав собственности, снижение административных барьеров, сокращение сроков техприсоединения, отмена избыточных барьеров и проверок".