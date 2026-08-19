Новак отметил рост доли нацвалют во внешнеторговых расчетах РФ до 89% и доли рубля до 56%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во внешнеторговых расчетах РФ продолжает расти и на текущий момент составляет 89%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны: по итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%. Продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах – их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - заявил он в среду.

Новак отметил рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе "за счет комплекса мер по поддержке инвестиционных проектов российских компаний в опорных странах и таможенно-тарифных инструментов".

В ходе выступления он упомянул также запуск программы по обелению внешнеторговой сферы за счет запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июня 2026 года. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал работу этого механизма, отметив, что он работает эффективно.