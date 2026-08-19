Поиск

Новак отметил рост доли нацвалют во внешнеторговых расчетах РФ до 89% и доли рубля до 56%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во внешнеторговых расчетах РФ продолжает расти и на текущий момент составляет 89%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны: по итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%. Продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах – их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - заявил он в среду.

Новак отметил рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе "за счет комплекса мер по поддержке инвестиционных проектов российских компаний в опорных странах и таможенно-тарифных инструментов".

В ходе выступления он упомянул также запуск программы по обелению внешнеторговой сферы за счет запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июня 2026 года. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал работу этого механизма, отметив, что он работает эффективно.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

 Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

 Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

 Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились с 14,7% до 13,7%

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

Первый контейнеровоз китайской New New Shipping Line прибыл в Мурманск

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Brent подорожала до $91,46 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11261 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3532 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов