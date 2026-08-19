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Сбор зерна в РФ приблизился к 100 млн т

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ приближается к 100 млн тонн, локальные проблемы с топливом оперативно решаются, сообщила "Известиям" министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, Россия обеспечит всю внутреннюю потребность по зерновым уже в ближайшие дни.

Министр признала, что из-за украинских атак возникают локальные проблемы с топливом для аграриев, но они оперативно решаются Минэнерго.

"Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев. Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах. При этом Минэнерго с основными компаниями очень оперативно перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где произошла локальная недостача", - сказала глава Минсельхоза.

Минсельхоз Оксана Лут
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