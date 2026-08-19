Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, годовая инфляция выросла до 6,09%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ фиксируется третью неделю подряд: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

Дефляция объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

С начала месяца потребительские цены к 17 августа снизились на 0,08%, с начала года цены выросли на 4,67%.

Из данных за 17 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 августа ускорилась до 6,09% с 6,06% на 10 августа (и 5,98% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,13% на 17 августа с 6,05% на 10 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 11 по 17 августа подешевела на 2,1% после снижения цен на 1,1% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 5,4%, картофель - на 5,3%, морковь - на 3,7%, свекла - на 3,1%, помидоры - на 2,3%, лук - на 1,6%, бананы - на 0,9% и яблоки - на 0,5%. Выросли цены на огурцы - на 0,4%.

Подорожали за неделю гречневая крупа - на 1,3%, рыба мороженая, сахарный песок и пшено - на 0,5%, соль и рис - на 0,4%, масло подсолнечное - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 1,0%.

Цены на бензин с 11 по 17 августа поднялись на 0,51% после снижения на 0,60% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 18,33%), на дизельное топливо снизились на 0,42% после снижения на 1,39% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,41% больше).

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 4,8%. При этом стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 3,8%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 17 августа на уровне 6,13%. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 11 по 17 августа 2026 года цены снизились на 0,02% (после снижения на 0,06% неделей ранее). На продовольственные товары цены снизились на 0,10% (после роста на 0,04% неделей ранее), в том числе ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 2,10% с 1,06%), на остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,09% (с 0,14%). В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,17% (после снижения на 0,07%), в секторе наблюдаемых услуг - снизились на 0,10% (после снижения на 0,14%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14%, продолжив тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики (большинство аналитиков при этом ожидало сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%).

Направленного сигнала в заявлении ЦБ не оказалось. Регулятор вместо умеренно мягкой июньской фразы ограничился нейтральной: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

При этом ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5-14,6% с 14,0-14,5% в предыдущем апрельском прогнозе, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%.

Одновременно ЦБ пересмотрел в большую сторону прогноз по инфляции в РФ в 2026 году - до 6-7% с 4,5-5,5% в апрельской версии. Но уверенность в досягаемости таргета на следующий год Банк России подтвердил: он по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году и дальнейшего нахождения ее на этом уровне.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2026 году составляет 6,6% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), в 2027 году - 4,7% (4,6% по опросу месяц назад).