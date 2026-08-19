Снижение цен на овощи и фрукты в РФ за неделю ускорилось в два раза до 2,1%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 11 по 17 августа снизились на 2,1%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, снижение ускорилось почти в два раза – неделей ранее эта продукция подешевела на 1,1%.

Больше всего цены снизились на капусту - на 5,4% (на 3,2% неделей ранее). Картофель подешевел на 5,3% (на 3,3%), морковь - на 3,7% (на 2,4%), свекла - на 3,1% (на 2,6%), помидоры - на 2,3% (на 1,9%), лук - на 1,6% (на 1,5%), бананы - на 0,9% (без изменений), яблоки - на 0,5% (рост на 0,4%).

В то же время цены на огурцы продолжили рост, но его темпы замедлились до 0,4% с 1,6% неделей ранее.

В результате с начала года цены на морковь выросли в 1,5 раза, на картофель, капусту, лук и свеклу - в 1,4 раза, яблоки - на 11,4%. Цены на бананы в настоящее время на 0,7% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 17,6%, на огурцы - на 44%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.