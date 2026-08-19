Рост цен на сахар в РФ с 11 по 17 августа замедлился до 0,5%, яйца подорожали на 0,2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сахар-песок в РФ за неделю с 11 по 17 августа подорожал на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 1,5%. С начала года цены выросли на 22,8%. Это самые высокие темпы на продовольственном рынке (за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции).

В то же время рост цен на яйца за неделю из символического превратился в реальный. За минувшую неделю яйца подорожали на 0,2%, на предыдущей неделе динамика была на уровне статистической погрешности - рост на 0,03%.

Темпы подорожания гречневой крупы сохранились на уровне предыдущей недели - 1,3%.

Росстат также сообщил, что цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,6%, мороженую рыбу и пшено - на 0,5%, соль и рис - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,3%, свинину, вареные колбасы, вермишель - на 0,2%, говядину, баранину, мясо кур, пастеризованное молоко, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, печенье, водку - на 0,1%.

В то же время кефир подешевел на 0,3%, сыры - на 0,2%, сметана, творог, маргарин и черный чай - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.