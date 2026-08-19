ФАС предписала ГАП "Ресурс" за 4 года вывести на биржу до 10% реализуемого мяса птицы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФАС предписала ГАП "Ресурс" за четыре года вывести на биржу не менее 10% реализуемого мяса птицы определенной номенклатуры.

Как сообщает антимонопольное ведомство, предписание было дано в ходе согласования сделок ГАП "Ресурс" по приобретению активов на рынке мяса птицы. "При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке", - говорится в сообщении.

Как считают в ФАС, реализация мяса птицы на бирже обеспечит возможность формирования объективного ценового индикатора на эту продукцию и позволит небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями, что положительно скажется на ценах для конечного потребителя.

ГАП "Ресурс" работает на рынке с 2002 года. Производственные подразделения группы, реализующие все технологические процессы от выращивания сельхозкультур, производства комбикормов и растительных масел до переработки мяса, выпуска муки и молочных продуктов, расположены в 25 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов.

Земельный банк группы составляет 680 тыс. га.

Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, по итогам 2025 года "Ресурс" занял второе место по производству мяса бройлеров в РФ - 1 млн 054 тыс. тонн.