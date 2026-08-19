Поиск

ФАС предписала ГАП "Ресурс" за 4 года вывести на биржу до 10% реализуемого мяса птицы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФАС предписала ГАП "Ресурс" за четыре года вывести на биржу не менее 10% реализуемого мяса птицы определенной номенклатуры.

Как сообщает антимонопольное ведомство, предписание было дано в ходе согласования сделок ГАП "Ресурс" по приобретению активов на рынке мяса птицы. "При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке", - говорится в сообщении.

Как считают в ФАС, реализация мяса птицы на бирже обеспечит возможность формирования объективного ценового индикатора на эту продукцию и позволит небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями, что положительно скажется на ценах для конечного потребителя.

ГАП "Ресурс" работает на рынке с 2002 года. Производственные подразделения группы, реализующие все технологические процессы от выращивания сельхозкультур, производства комбикормов и растительных масел до переработки мяса, выпуска муки и молочных продуктов, расположены в 25 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов.

Земельный банк группы составляет 680 тыс. га.

Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, по итогам 2025 года "Ресурс" занял второе место по производству мяса бройлеров в РФ - 1 млн 054 тыс. тонн.

ФАС Ресурс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

 Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс.

Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 11 по 17 августа на 0,51%

Дефляция в РФ с 11 по 17 августа составила 0,02%, годовая инфляция выросла до 6,09%

Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

 Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

 Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

 Доля пяти крупнейших госкомпаний в совокупных инвестициях в РФ составляет 15%

Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

 Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились с 14,7% до 13,7%

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3533 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов