Цены промпроизводителей в РФ в июле упали на 2,5% после понижения на 0,1% в июне

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле 2026 года просели относительно предыдущего месяца на 2,5% после понижения на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сообщил в среду Росстат.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, 1,6% в декабре 2025 года и 0,9% в ноябре.

Динамика цен производителей в июле снова разошлась с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7% (в июне рынок ждал также роста, на 0,6%, хотя динамика оказалась отрицательной).

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в июле упали на 14,2% после снижения на 6,3% в июне, в том числе в сфере добычи нефти и природного газа они просели на 20,7% (после снижения на 8,5% в предыдущем месяце).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в июле относительно предыдущего июня поднялись на 0,6% (месяцем ранее - рост на 1,8%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в июле по сравнению с предыдущим месяцем цены уменьшились на 1,8% после снижения на 0,3% в июне. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в июле выросли на 1,2% после минус 0,1% в июне.

В 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023-м, снижения на 3,3% в 2022-м и увеличения на 28,5% в 2021-м (этот рост стал максимальным с 2004 года).