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Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $91,7 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг из-за отсутствия позитивных сигналов с Ближнего Востока.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени торгуются по $91,69 за баррель, что на 7 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они выросли на $0,6 (0,7%), до $91,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,17 (0,2%), до $86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,89 (1,1%), до $85,83 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.

"Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались шансом. Поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-то страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем - в невиданных масштабах", - написал он в соцсети Truth Social.

Страны, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, также написал Трамп.

"Цены на нефть остаются высокими, поскольку рынок видит периодические атаки на Ближнем Востоке, но нового импульса к росту без серьезной эскалации не будет, написал Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - Умеренный восходящий тренд на рынке, вероятно, сохранится на фоне неопределенности в отношении мирных переговоров".

Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,41 млн баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали их сокращения на 600 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 688 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение резервов бензина на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,31 млн баррелей.

Brent WTI Иран Дональд Трамп
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