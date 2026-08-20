Пошлина на экспорт сои из РФ продлена до 31 августа 2028 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт сои, срок которой был рассчитан по 31 августа 2026 года, продлена на два года - по 31 августа 2028 года.

"Постановление правительства о продлении экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2028 года утверждено, размер ставки не изменился - 20%, но не менее $100 за тонну", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

Отвечая на вопрос о судьбе экспортной пошлины на масличный лен, введенной в октябре 2025 года на срок по 31 августа 2026 года, в пресс-службе сообщили, что "проект постановления о ее продлении внесен на рассмотрение правительства также в действующих параметрах (ставка 10% от таможенной стоимости)".

Пошлина на экспорт сои в РФ была введена с 1 февраля 2021 года. Ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она действовала до 30 июня 2021 года, затем была продлена до 31 августа 2021 года и снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. С тех пор срок действия этой пошлины регулярно продлевался на год, в 2024 году - сразу на два года.

Как сообщалось, до 31 августа 2028 года будет действовать и экспортная пошлина на рапс. Постановление правительства об этом было подписано 10 августа 2026 года. Ставка не меняется - 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Пошлина на экспорт семян рапса была введена 1 сентября 2024 года вместо действовавшего до этого срока запрета на их отгрузки. Ее срок также был рассчитан по 31 августа 2026 года.

Ранее также было принято решение о продлении до 31 августа 2028 года экспортной пошлины на подсолнечник с прежней ставкой в 50%.