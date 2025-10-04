Поиск

РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление о введении пошлины на экспорт масличного льна за пределы ЕАЭС в размере 10%, сообщается в пресс-релизе кабмина.

Это решение будет действовать до 31 августа 2026 года. "Оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе этого года таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины на экспорт масличного льна из РФ в размере 10%. С предложением об ограничении экспорта выступил Масложировой союз. Его исполнительный директор Михаил Мальцев заявлял журналистам, что эта мера направлена на расширение переработки льна внутри страны. Ее необходимость он объяснял тем, что "масличный лен - единственная масличная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки". В то же время в стране вводятся крупные перерабатывающие мощности по переработке этой сельхозкультуры.

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2025/26 сельхозгоду (сентябрь-август) сбор масличного льна в РФ может составить 1,3-1,4 млн тонн против 1,25 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду и 1,15 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду.

В пресс-релизе правительства также сообщается, что еще одним постановлением установлены тарифные квоты на беспошлинный вывоз из РФ за пределы ЕАЭС кукурузы, произведенной в Приморском крае и Амурской области. Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составляет 280 тыс. тонн, из Амурской области - 130 тыс. тонн.

Эта мера будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Она принята с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов", - говорится в сообщении.

ИКАР Масложировой союз ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

Что произошло за день: пятница, 3 октября

Власти Крыма планируют справиться с дефицитом топлива до конца октября

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров e-commerce с 2027 года

Минфин предлагает постепенный ввод НДС на покупки импортных товаров e-commerce с 2027 года

МАК заявил о гибели обоих пилотов потерпевшего крушение Ан-2 в Красноярском крае

Обвиняемых во взятке за помощь с арендой земли Минобороны арестовали в Петербурге

Дума рассмотрит механизм доведения налога на прибыль для российских участников международных групп компаний до 15%

Дума рассмотрит механизм доведения налога на прибыль для российских участников международных групп компаний до 15%

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2412 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });