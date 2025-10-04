РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление о введении пошлины на экспорт масличного льна за пределы ЕАЭС в размере 10%, сообщается в пресс-релизе кабмина.

Это решение будет действовать до 31 августа 2026 года. "Оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе этого года таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины на экспорт масличного льна из РФ в размере 10%. С предложением об ограничении экспорта выступил Масложировой союз. Его исполнительный директор Михаил Мальцев заявлял журналистам, что эта мера направлена на расширение переработки льна внутри страны. Ее необходимость он объяснял тем, что "масличный лен - единственная масличная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки". В то же время в стране вводятся крупные перерабатывающие мощности по переработке этой сельхозкультуры.

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2025/26 сельхозгоду (сентябрь-август) сбор масличного льна в РФ может составить 1,3-1,4 млн тонн против 1,25 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду и 1,15 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду.

В пресс-релизе правительства также сообщается, что еще одним постановлением установлены тарифные квоты на беспошлинный вывоз из РФ за пределы ЕАЭС кукурузы, произведенной в Приморском крае и Амурской области. Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составляет 280 тыс. тонн, из Амурской области - 130 тыс. тонн.

Эта мера будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Она принята с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов", - говорится в сообщении.