РФ продлила по 31 августа 2026 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла, сои и шрота

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - РФ продлила по 31 августа 2026 года пошлины на экспорт подсолнечника, сои, подсолнечного масла и шрота, сообщается в телеграм-канале правительства.

"До 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее $100 за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.

Принятое решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузку мощностей по переработке сельхозпродукции.

"Плавающие" пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота были введены в РФ с 1 сентября 2021 года. Сначала они рассчитывались в долларах. С июля 2022 года ставки определяются в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).