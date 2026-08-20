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Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 16,3%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative.

Объем экспортных поставок составил 3,993 млн баррелей в сутки против 3,434 млн б/с в мае. К июню 2025 года он рухнул на 35%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в июнее выросла до 7,122 млн б/с против 6,56 млн б/с в мае. В годовом выражении было зафиксировано падение на 27%.

Производство нефти в Венесуэле в июне повысилось на 0,7% м/м - до 1,187 млн б/с. За год показатель вырос на 11%. Страна экспортировала в позапрошлом месяце 863 тысячи б/с по сравнению с 1,030 млн б/с в мае, годом ранее поставок за рубеж не было.

По предварительным оценкам JODI, США в июне нарастили добычу нефти на 0,8% - до 13,818 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,714 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,8% (с 13,58 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по предварительным расчетам JODI, в позапрошлом месяце составлял 4,223 млн б/с по сравнению с 5,728 млн б/с в мае (падение на 26,3%) и 3,762 млн б/с в июне 2025 года (подъем на 12,3%).

США Саудовская Аравия JODI Венесуэла
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