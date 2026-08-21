Рубль утром слегка дорожает в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль слегка дорожает при подготовке экспортеров к очередному налоговому периоду.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3185 руб. (-0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Кроме приближения пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 августа, восстановлению рубля может способствовать желание многих спекулятивно настроенных участников рынка зафиксировать прибыль в валютах недалеко от полуторалетних максимумов их курсов по отношению к рублю. К этому подталкивает и ускоряющийся рост котировок нефти, что с лагом во времени минимум в один месяц начнет оказывать поддержку нацвалюте. Юань достиг ближайшей значимой поддержки в виде области 12,3-12,33 руб., если котировки уйдут ниже 12,3 руб., увеличится вероятность проверки на прочность психологически важного уровня 12 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу в рамках коррекции после роста по итогам пяти сессий подряд. В четверг нефть Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,9%, оба контракта завершили торги на максимумах с 24 июля. С начала недели Brent подорожала более чем на 7%, WTI - более чем на 8% на фоне сохраняющейся напряженности в ближневосточном регионе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени торгуются по $93,29 за баррель, на 0,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,69%, до $86,2 за баррель.

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