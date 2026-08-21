Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется после снижения предыдущего дня на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины и неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию, а также из-за наметившейся нисходящей коррекции в нефти после роста (октябрьский фьючерс на Brent просел ниже $93,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2124,89 пункта (+0,2%), индекс РТС - 803,05 пункта (+0,2%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции МКБ (+5,7%), МКПАО "Лента" (+26%), банка "Санкт-Петербург" (+2,3%), "Эн+ груп" (+2,3%), но просели бумаги "ВК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 августа, составляет 83,355 руб. (-1,77 рубля).

Подорожали также акции "Полюса" (+1,6%), "ИКС 5" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 19 сентября истекающую 22 августа лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитический фактор продолжает давить на российский рынок, а значимые факторы для роста отсутствуют.

Нефть на неделе выросла из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и заявлений американского президента в отношении возможного резкого ужесточения экономических санкций против Ирана. В сентябре Палата представителей США также готовится проголосовать по масштабному пакету антироссийских санкций, который может затронуть в том числе покупателей нефти из РФ. Фьючерсы на этом фоне сохраняют базу для возвращения к июльскому пику $102 за баррель Brent, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне откатился от сопротивления 2190 пунктов. "Медвежьим" для российского рынка фактором остается сохранение жесткой риторики сторон в украинском конфликте. Тем не менее, динамика инфляции может создать базу для более мягкой позиции ЦБ РФ в сентябре, чем ранее ожидали инвесторы. В РФ также продолжается сезон полугодовых дивидендов, ряд из них с учетом вероятности дополнительных выплат по итогам всего года могут давать интересную доходность, отметила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин также полагает, что основное давление на рынок акций оказывает геополитика - пресс-секретарь президента РФ Песков накануне заявил, что точных дат визита американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, а предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования недостаточно.

На дневном графике индекс МосБиржи пробил поддержку 2138 пунктов и торгуется ниже 2120 пунктов. Индикатор относительной силы RSI находится в нейтральной зоне и не дает выраженного сигнала. Ближайшая поддержка для МосБиржи - 2063 пункта, ее пробой откроет путь к 2007 пунктам и ниже. Возврат и закрепление выше 2138 пунктов станет сигналом к возобновлению роста с потенциалом движения к 2183 пунктам. Пока же можно ожидать боковой динамики, считает Вершинин.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, геополитика вновь привела к распродажам акций - рынок развернулся вниз на словах пресс-секретаря президента РФ Пескова о том, что сейчас нет предпосылок к мирному урегулированию ситуации на Украине в связи с позицией киевского режима. Об этом ранее говорили представители МИД РФ, но их слова рынок почему-то игнорировал. Затухли и разговоры о скором визите в РФ американских переговорщиков.

Для индекса МосБиржи поддержка находится на 2100 пунктах, но полагаться на ее крепость не стоит. На рынке также не очень большой объем "шортов", поэтому вряд ли будет какой-то отскок вверх ближе к вечеру на их закрытии перед выходными. Если рынок не получит порцию позитива, то индекс МосБиржи на следующей неделе может начать тестировать психологически важную отметку 2000 пунктов, полагает аналитик.

В целом нисходящий тренд продолжается, и с большой вероятностью будет оставаться в силе, пока не появится перспектив урегулирования украинского конфликта. Поэтому все покупки должны иметь краткосрочный и спекулятивный характер, заключил Зацепин.

Индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,2% во главе с Dow на фоне возобновившегося роста доходностей казначейских облигаций США.

План министра финансов США Скотта Бессента по сдерживанию стоимости долгосрочных заимствований, анонсированный днем ранее, спровоцировал кратковременное снижение процентных ставок US Treasuries в среду, однако дальнейшая динамика рынка госбумаг показала, что инвесторы сомневаются в способности американского Минфина держать доходности бондов под контролем.

Как сообщалось, в среду Бессент объявил о планах наращивания Минфином объема выкупа долгосрочных гособлигаций. Он будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября.

Доходности US Treasuries возобновили рост в четверг, процентная ставка 30-летних бумаг вернулась к уровню, отмечавшемуся непосредственно перед публикацией сообщения Минфина днем ранее. На этой неделе она поднималась до максимума с 2007 года.

В четверг Бессент заявил на CNBC, что объемы выкупа госдолга могут быть еще выше, чем предполагает его план, однако это не изменило тренд на рынке US Treasuries.

Рост процентных ставок американских госбумаг способствует общему снижению аппетита к риску, поскольку ослабляет привлекательность инвестиций в менее надежные активы.

Давление на фондовый рынок США в четверг оказал также подъем цен на нефть. Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.

В Азии утром в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо проседают после 5-дневного роста.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $93,45 за баррель (-0,3% и +2,4% в четверг), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $86,38 за баррель (-0,5% и +2,9% накануне).

Оба контракта завершили торги четверга на максимумах с 24 июля. С начала недели Brent подорожала более чем на 7%, WTI - более чем на 8% на фоне сохраняющейся напряженности в ближневосточном регионе.

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. Государства, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, предупредил Трамп.

Американские власти планируют оказывать давление на Иран экономическим путем, поэтому вряд ли возобновят масштабные боевые действия, заявил в четверг глава Минфина США Скотт Бессент. "Если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, то это означает, что, вероятно, не будет полномасштабного возобновления ударов", - сказал министр в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что планы США в отношении Ирана заключаются в "самой крупной скоординированной экономической изоляции в мировой истории". Он добавил, что проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет "детально", что США собираются сделать.

По словам Бессента, Вашингтон намерен сказать всем своим союзникам: "Либо вы с нами, либо вы против нас".

В подразделении Fitch Solutions BMI намерены пересмотреть прогноз цены на нефть марки Brent из-за преобладания повышательных рисков. "Экспорт находится под значительным давлением из-за перебоев с поставками в Ормузском проливе, вызванных его перекрытием Ираном и военно-морской блокадой со стороны США, а также проблем в Красном море из-за блокады, объявленной хуситами", - говорится в заявлении BMI.

В четверг йеменские хуситы заявили, что нанесли удары в районе города Наджран на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", они атаковали аэропорт и объект компании Saudi Aramco.

Накануне Ормузский миновали всего семь коммерческих судов - вдвое меньше, чем в среду, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler. Движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив также замедлилось - в четверг через него прошли 23 судна против 34 днем ранее.