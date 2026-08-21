Экспортная выручка РФ от поставок рапсового масла в Китай за 7 месяцев превысила $1 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2026 года импортировал из РФ рапсового масла почти на $1,1 млрд против $788,2 млн за аналогичный период 2025 года, сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, экспортная выручка выросла в 1,4 раза.

Однако показатели июля оказались ниже - $71,5 млн против $103,2 млн в июле 2025 года и $173,1 млн в июне этого года.

РФ является основным поставщиком рапсового масла на китайский рынок. В топ-3 также входят ОАЭ (на $152,7 млн) и Белоруссия (на $123 млн). Всего в январе-июле Китай закупал это масло в 21 стране.

В 2025 году РФ экспортировала в Китай рапсового масла на $1,4 млрд против $1,1 млрд в 2024 году (рост на 27%).

Лидирует РФ и по объемам поставок в Китай подсолнечного масла. В январе-июле экспортная выручка также выросла в 1,4 раза до $287,97 млн с $202,3 млн годом ранее. В июле она увеличилась до $48,2 млн с $33,6 млн в июле 2025 года и $43,5 млн – в июне этого года.

Всего в январе-июле Китай закупал подсолнечное масло в 23 стране. Следующий за РФ Казахстан продал его на $136,9 млн.

В 2025 году РФ поставила в Китай подсолнечного масла на $340,7 млн. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году ($645,1 млн).

Как прогнозирует федеральный центр "Агроэкспорт", в 2025/26 сезоне (сельхозсезон по масложировой продукции - с сентября по август) Китай станет ключевым импортером российского растительного масла, потеснив с этой позиции Индию. По итогам сезона из РФ на китайский рынок будет отгружено около 1,85 млн тонн растительного масла (подсолнечного, рапсового, соевого, льняного) против 1,67 млн тонн в предыдущем сезоне.